Advertisements

عمرو محمود ياسين: أتمنى انتهاء أزمة "كورونا".. وعودة الحياة لطبيعتها في أسرع وقت

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:27 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

أفصح الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين عن الأمنية التي يتمناها هذا العام، قائلًا: "ربنا يثبت جنودنا البواسل أبناء مصر من الجيش والشرطة الموجودين في سيناء وكل الحدود.. ويمنحهم القوة في مواجهة العدو". 

واستكمل في برنامج "فنان من البيت" والذي يبث علي راديو إف إم مع الإعلامية إنجي علي، حديثه قائلا: "ربنا يزيح عن العالم بأسره جائحة كورونا وتعود حياة الناس لوضعها الطبيعي". 

مسلسل "ونحب تاني ليه" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، ‏وسوسن بدر، وكريم فهمي وسمر مرسي، وتدور حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية

أخبار تهمك

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

تعطيل العمل بأحد فروع بنك بلوم للاشتباه فى وجود حالة كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر تكليفات مهمة لوزير المالية بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

رد فعل أحمد زاهر على تدوينة علاء مبارك حول مسلسل البرنس (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بالكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ حوالي 12 ساعة

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نقابة الأطباء تهدد بالتصعيد ضد برلماني اقتحم أحد المستشفيات

منذ حوالي 15 ساعة

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ حوالي 19 ساعة

"بمقابل 20 ألف دولار".. الماسونية تتصيد ثغرة كورونا لإقناع عرب بموانئ رومانيا للتخلي عن دينهم

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ حوالي 17 ساعة

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يستعد لخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

علي جمعة يكشف مفاجأة عن موقع مناظرة سيدنا موسى والسحرة بمصر (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:52 م

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

10:06 م

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

12:39 م

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

08:13 م

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

02:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟