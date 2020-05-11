عمرو محمود ياسين: أتمنى انتهاء أزمة "كورونا".. وعودة الحياة لطبيعتها في أسرع وقت





أفصح الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين عن الأمنية التي يتمناها هذا العام، قائلًا: "ربنا يثبت جنودنا البواسل أبناء مصر من الجيش والشرطة الموجودين في سيناء وكل الحدود.. ويمنحهم القوة في مواجهة العدو".واستكمل في برنامج "فنان من البيت" والذي يبث علي راديو إف إم مع الإعلامية إنجي علي، حديثه قائلا: "ربنا يزيح عن العالم بأسره جائحة كورونا وتعود حياة الناس لوضعها الطبيعي".مسلسل "ونحب تاني ليه" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، ‏وسوسن بدر، وكريم فهمي وسمر مرسي، وتدور حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية