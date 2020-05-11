الدفاع الحسني الجديدي يشكو الزمالك بسبب حميد أحداد





كشفت تقارير صحفية مغربية اليوم عن قيام فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي بشكوي نادي الزمالك بسبب اللاعب حميد أحداد، المُعار لصفوف الرجاء المغربي.





ونشرت صحيفة المنتخب المغربية، خبر جاء كالأتى :" قرر الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم ، وضع شكوي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طريق محاميه الأوروبي ضد نادي الزمالك المصري الذي رفض تسليم نسبة 20 بالمائة، في صفقة انتقال لاعبه حميد احداد معارا إلى الرجاء البيضاوي، وينص العقد المبرم بين نادي الدفاع الجديدي والزمالك المصري على حصول الدفاع الحديدي على نسبة 20 بالمائة من أي صفقة انتقال أحداد سواء على سبيل الإعارة، أو بشكل نهائي ".





وتابعت :" فيما رفض نادي الزمالك المصري منح الدفاع الجديدي اي مبلغ، مبررا ذالك بأن صفقة انتقال أحداد معارا الى نادي الرجاء البيضاوي وليس صفقة انتقال لنهائي ".





وأضافت :" لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، تتنظر التوصل بالملف الكامل لهذا النزاع القائم بين الدفاع الحسني الجديدي والزمالك المصري بخصوص صفقة انتقال حميد أحداد ، وبعد دراسة الملف من جميع جوانبه القانونية من طرف الفيفا والاستماع إلى الأطراف المتنازعة، قبل إصدار الحكم النهائي في هذا الملف، الذي خلف ردود فعل متباينة بين الدفاع الجديدي والزمالك المصري.



