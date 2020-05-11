الاتحاد الأوروبي ينفي تحديد مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا









نفي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا اليوم عن أى تحديد مواعيد لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، والذي توقف بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم.





وقال رئيس ليون جين ميشيل أولاس، أن فريقه الفرنسي سيواجه مضيفه يوفنتوس الإيطالي في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال يوم السابع من أغسطس المقبل.





وأوضح في تصريحات لشبكة صحفية "المباراة أمام يوفنتوس تم تأكيد موعدها يوم السابع في تورينو دون جمهور".



