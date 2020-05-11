بعد مقابلة الروبوت للأطفال.. نهال نور تتشاجر مع أخوتها

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يقابل الروبوت ريناد واخواتها ويفرح لرؤيتهم ويبدأ بالتفكير أن وجودهم معه شئ عظيم سيساعده في أشياء عديدة.



ويقول إمام أن استاذ زين يحبهم وسيطلبون منه ما يريد لترفض ريناد وتنزعج من اخواتها وأن لا يطلبوا شئ من أحد وقريباً سيخرجون من هذا المكان.





وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.