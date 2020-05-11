تفاصيل الحلقة الـ17 من أبرز 4 مسلسلات رمضانية





"عمر ودياب"

شهدت أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل " عمر ودياب" قيام عمر " علي ربيع " ودياب " مصطفى خاطر" بتقديم فيديوهات على تطبيق " التيك توك " وازداد لديهم عدد المتابعين بكثافة ولكن الحظ السيء كالعادة ينتظرهم حيث سرق أحد الأشخاص حسابهم على التطبيق ونصحهما أحد الأشخاص أن لا يفكروا في هذا الأمر وأن يقدموا أغنية على طريقة راب ويقوما بطرحها على اليوتيوب، وبالفعل قام عمر ودياب بتشكيل فرقة خاصة بهما بإسم " الكفتجية" وسجلوا اغنية راب.



وتدور أحداث مسلسل " عمر ودياب " في إطار الكوميديا بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التوني، ويعتبر هذا العمل الأول بين علي ربيع ومصطفى خاطر في الدراما التلفزيونية.



"خيانة عهد"

شهدت أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل " خيانة عهد" توعد عهد "يسرا" بالإنتقام بعد أن عرفت حقيقة مافعلته أختها فرح " حلا شيحا " وأنها السبب في مقتل ابنها هشام " خالد أنور" وذلك بعد إتفاقها مع شيرين " جومانة مراد" على أن تستدرج فرح في الكلام بعد إحضارها منزل شيرين في وجود عهد وبالفعل ظلت تحكي فرح كل ما حدث وتأكدت عهد ان فرح هي من قتل ابنها وهددت وتوعدت عهد " يسرا" بالإنتقام لابنها وطلبت من شيرين أن تساعدها في الإنتقام واتفقا على ذلك.



تدور أحداث مسلسل خيانة عهد في إطار الدراما الإجتماعية وسرعة الأحداث المسلسل من بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانة مراد، وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور ومن تأليف أحمد عادل وأمين جمال وإخراج سامح عبد العزيز.



"بـ100 وش"

شهدت أحداث الحلقة ال17 من مسلسل " ب100 وش" إخلاء سبيل نجلاء " دنيا ماهر" لعدم وجود شبهة جنائية تجاهها بعد التحقيق معها في كل كل التهم التي تم توجيهها إليها من قبل أقارب المليونير " عم غزال" بما فيها سرقة 20 مليون جنيه ولكن نجلاء أنكرت كل هذا، وبعد خروج نجلاء من المديرية تجد الموظف المرتشي سامح " محمد عبد العظيم" ينتظرها ويسألها أين المكان الذي يجد فيه فتحي "مصطفى درويش " وذلك بعد أن أخذوا منه مليون جنيه إلى جانب اموال نجلاء.



ويأتي إليهم زيزو ويرافقهم إلى المصنع المهجور للإجتماع بباقي أفراد العصابة بهدف التخطيط لعملية نصب جديدة وهي الثالثة وقد نفذوها ونجحوا فيها وهي قيامهم بتأجير مكان وبيع 10 سيارات مضروبة والنصب على عدد من الزبائن وجنوا من هذه العملية أموال طائلة وغمرتهم السعادة مما جعل سكر " نيللي كريم " تخبرهم انها تفكر في تخطيط وتنفيذ عملية نصب جديدة.



تدور أحداث مسلسل " ب100 وش" في إطار الكوميديا والمسلسل بطولة نيللي كريم وآسر ياسين ومصطفى درويش وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومن إخراج كاملة أبوذكرى.





"الفتوة "

شهدت أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل " الفتوة" مقابلة عزمي " أحمد صلاح حسني " في الطريق لحسن الجبالي " ياسر جلال " وكانت معه ليل " مي عمر " لكن لم يراها عزمي حيث اختبئت في ثيابها وظن أنها فتاة ليل وأخبره حسن أنها قريبته ولكن لم يصدقه عزمي وانصرف.



عندما عادت ليل " مي عمر " إلى منزلها وجدت طليقة والدها حسيبة " عايدة رياض " موجودة في البيت وحاولت حسيبة إقناع ليل أنها فعلت في والدتها أحباب " عبير فاروق " ذلك لكي تفوز بها كابنة لها ولكن عنفتها ليل وأخبرتها أنها لم تعاملها كابنة لها إطلاقًا وحرمتها من والدتها أحباب وطردتها ليل خارج المنزل، وبعدها طلبت حسيبة " عايدة رياض " من ابنها عزمي " أحمد صلاح حسني" أن يقوم بقتل والده المعلم صابر " أحمد خليل" ليأخذ مكانه في الفتوة.



وتذهب الراقصة جميلة " نجلاء بدر " إلى دكان حسن الجبالي " ياسر جلال " لتقوم بإعطائه خلخال والدته التي قامت بشرائه من مرزوق مرة ثانية فيعنفها ويقول لها أنه لن يعيد حقه " من عرق الغوازي" وتخرج سريعًا جميلة وهي منهارة في البكاء.



وبعد دخول حسن الجبالي " ياسر جلال " المنزل يجد الراقصة جميلة " نجلاء بدر" تشتكي لوالدته " أنعام سالوسة" منه فيعنفها ولكنها تعترف بحبها له وأنها تعرف أنه يحب ليل" مي عمر" فيخبرها أنه لن يحب امرأة غير ليل وبعد معرفته بما فعلته جميلة من أنها أعطت والدته عمل وطلبت منها أن تضعه منه قطرات على السرير حتى يتزوج غضب حسن وثار عليهما.



كما شهدت أحداث الحلقة إخبار المعلم صابر " أحمد خليل " لابنه عزمي " أحمد صلاح حسني" بأن الفتونة من حق حسن الجبالي " ياسر جلال " وانفعل عزمي على والده في ثورة غضب منه قائلا أن الفتونة من حقي وعندما يموت الأشخاص أبنائهم يكونوا معهم واخبر عزمي والده المعلم صابرأنه عندما يموت لن يجد أحد وانصرف غاضبا وقام بتدمير أي شيء يعترض طريقه بالنبوت.



وزارت أم المعلم فرج وهوكبير مشاديد حي الجمالية المعددة أم شكر " هنادي مهنا" وطلبت أن يتقدم فرج للزواج من شكر لكن رفضت شكر وأخبرتها ان الزواج ليس في حساباتها ولا تفكر فيه.



كما شهدت الحلقة توجه المعلم سيد اللبان " رياض الخولي" للمعلم صابر " أحمد خليل " وأخبره أنه يعرف ومتأكد من أن الكنز مع حسن الجبالي "ياسر جلال" وفي حالة عدم أخذه سيقتل حسن، ويقوم المعلم سيد بنهر ليل "مي عمر " وكشف حقيقة علاقتها العاطفية بحسن الجبالي أمام والدها المعلم صابر ويحلف المعلم سيد أنه سيقوم بقتل حسن الجبالي " ياسر جلال ".



تدور أحداث مسلسل الفتوة في إطار الأكشن والمسلسل بطولة ياسر جلال ومي عمر وهنادي مهنا وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة ومن تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى.





يستعرض "الفجر" لمتابعيه أحداث الحلقة الـ17 من 4 مسلسلات في السباق الرمضاني الحالي 2020.