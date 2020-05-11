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مسلسل فرصة تانية الحلقة 17 .. "ملك" في ورطة بعد اكتشاف كذبتها | تردد قنوات «cbc - dmc - on» الناقلة لمسلسل "فرصة ثانية" وموعد عرضه والإعادة

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:07 ص
مسلسل فرصة ثانية
مسلسل "فرصة ثانية"
مسلسل فرصة تانية الحلقة 17 .. "ملك" في ورطة بعد اكتشاف كذبتها | تردد قنوات «cbc - dmc - on» الناقلة لمسلسل "فرصة ثانية" وموعد عرضه والإعادة 

تصدر مسلسل فرصة تانية الحلقة 17 الأكثر بحثا على "جوجل" بداية اليوم الإثنين 11/5/2020، وشهد مسلسل "فرصة ثانية"، للفنانة ياسمين صبري أحداث درامية شيقة جذبت الجمهور إليه، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تفاصيل مسلسل فرصة تانية الحلقة 17، وموعد عرض مسلسل "فرصة ثانية" وترددات القنوات الناقلة «cbc - dmc - on».

تفاصيل مسلسل فرصة تانية الحلقة 17

بدأ مسلسل فرصة تانية الحلقة 17، بلوم والدة ملك لها على تمثيلها لفقدان الذاكرة لمدة عام، ولكن ردتت ملك مبررة موقفها، بأنها فعلت ذلك لأنها لا تريد أن يشفق عليها احد.

وقالت مريم لملك إنها لن تسامحها، حيث تسببت كذبتها في إجبار مريم على العودة لزوجها مدحت الذي يسيء معاملتها، لأنه هددها بإخبار ملك بحقيقة زياد بعد فقدانها للذاكرة الأمر الذي سيعرضها لانهيار عصبي، لذلك اضطرت للزواج منه مرة أخرى لذلك قاطعها والديها لمدة عام.

كما تم القبض على زياد واتهامه بقتل ريهام بعد أن انتحرت داخل منزله بدون شاهد على الواقعة، كما يصعب موقفه بالقضية بسبب بصماته الموجودة على أداة الجريمة، ومن ناحية أخرى تستعين ملك بصديقتها شيرين لمعرفة أخبار زياد، لذلك أخبرتها بأنه متهم في قضية قتل ريهام.

وفي نهاية  مسلسل فرصة تانية الحلقة 17، ترك سامح المنزل لزوجته والابتعاد عنها لعدة أيام ليسمح لها بإعادة النظر في علاقتهما، لأن اهتمامها زاد للعمل على حساب منزلها كما أنها ترفض الإنجاب.

موعد عرض مسلسل فرصة تانية الحلقة 17 وترددات القنوات الناقلة

- يعرض مسلسل فرصة تانية الحلقة 17 على قناة cbc في الساعة 5:15 والأعادة تكون في الساعة 1 ظهرًا ويعاد مرة آخري في الساعة 12 منتصف الليل.

- يذاع مسلسل فرصة تانية أيضًا على قناة dmc في الساعة 10:30 وتكون الأعادة في الساعة 6.30 صباحًا.

- ويذاع على قناة ON في الساعة 11:30 ويعاد في الساعة 5.15 صباحًا ويعاد مرة آخري في الساعة 10.15 صباحًا.

تردد قناة cbc على النايل سات

التردد: 11488
معدل التصحيح: (v 34)
القمر الصناعي: عرب سات
التردد: 11919
معدل التصحيح: h 5/6

تردد قناة dmc على النايل سات

التردد: 11449
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500

تردد قناة ON على النيل سات

التردد: 10853
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مسلسل فرصة تانية الحلقة 17 .. "ملك" في ورطة بعد اكتشاف كذبتها | تردد قنوات «cbc - dmc - on» الناقلة لمسلسل "فرصة ثانية" وموعد عرضه والإعادة 

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