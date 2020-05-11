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تطورات جديدة بشأن انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة
الإثنين 11/مايو/2020 - 06:16 ص
أحمد عصام
يرغب مسئولو فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الموندو ديبورتيفو، إن البارسا متفائل بشأن إغلاق عمليتي نقل (لاوتارو وبيانيتش) خلال بداية الميركاتو.
حيث أن النادي الكاتالوني لديه نعم من اللاعبين الاثنين، ويتبقى فقط الاتفاق مع انديتهما لإنهاء الصفقة بشكل رسمي.
واصبح البارسا قريب من الاتفاق مع اليوفي على نقل بيانيتش، وإنتر بدأ بالفعل يبحث عن بديل لـ لاوتارو خلال الأيام الماضية.
وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الموندو ديبورتيفو، إن البارسا متفائل بشأن إغلاق عمليتي نقل (لاوتارو وبيانيتش) خلال بداية الميركاتو.
حيث أن النادي الكاتالوني لديه نعم من اللاعبين الاثنين، ويتبقى فقط الاتفاق مع انديتهما لإنهاء الصفقة بشكل رسمي.
واصبح البارسا قريب من الاتفاق مع اليوفي على نقل بيانيتش، وإنتر بدأ بالفعل يبحث عن بديل لـ لاوتارو خلال الأيام الماضية.