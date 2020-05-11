صفقة تبادلية نارية بين ليفربول وأتليتكو مدريد

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شهدت الأيام الماضية مفاوضات كثيرة بين فريق أتلتيكو مدريد الإسباني وفريق ليفربول الإنجليزي بشأن احتمالية إبرام صفقة تبادلية هذا الصيف.



ووفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة "ذا صن"، إن فريق أتليتيكو مدريد يستهدف التعاقد مع اليكس اوكسلايد تشامبرلين من ليفربول، ويتطلعون لعرض توماس بارتي ضمن صفقة تبادلية.



وتلقى اللاعب الغاني توماس بارتي العديد من العروض خلال الفترة الاخيرة للرحيل عن صفوف أتليتكو مدريد خلال الميركاتو المقبل.



ويعد نادي توتنهام هوتسبير هو أبرز الأندية التي تريد ضم بارتي في الصيف، حيث تفاوض النادي الإنجليزي مع أتلتيكو مدريد لضم اللاعب مقابل 50 مليون يورو.