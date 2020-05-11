Advertisements

بيكيه يكشف عن رأيه بشأن عودة الدوري الإسباني

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:32 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
تحدث جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة بشأن عودة الدوري الإسباني خلال الفترة المقبلة بعد توقف النشاط الرياضي في الأشهر الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال ‏بيكيه في تصريحات صحفية : "لا يوجد لاعب يحب أن يلعب بدون حضور الجماهير، ولكن البقاء دون إنهاء الليجا سيكون أمرا قبيحا جدا".

وأضاف : "منذ فترة طويلة لم نلعب مباريات، ولذلك أقول للمسؤولين في الليجا أن منحنا أيام تدريب أكثر لن يكون أمرا سيئا، من أجل تجنب الإصابات".

وكانت قد قرر الحكومة الإسبانية بالتعاقد مع رابطة الليجا أن تعود مباريات كرة القدم بشكل طبيعي خلال شهر يونيو خلف الأبواب المغلقة.

أخبار تهمك

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يستعد لخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ حوالي 17 ساعة

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

"بمقابل 20 ألف دولار".. الماسونية تتصيد ثغرة كورونا لإقناع عرب بموانئ رومانيا للتخلي عن دينهم

منذ حوالي 11 ساعة

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر تكليفات مهمة لوزير المالية بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نقابة الأطباء تهدد بالتصعيد ضد برلماني اقتحم أحد المستشفيات

منذ حوالي 15 ساعة

علي جمعة يكشف مفاجأة عن موقع مناظرة سيدنا موسى والسحرة بمصر (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

رد فعل أحمد زاهر على تدوينة علاء مبارك حول مسلسل البرنس (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ حوالي 19 ساعة

تعطيل العمل بأحد فروع بنك بلوم للاشتباه فى وجود حالة كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بالكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:52 م

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

10:06 م

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

12:39 م

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

08:13 م

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

02:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟