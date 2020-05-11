بيكيه يكشف عن رأيه بشأن عودة الدوري الإسباني

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تحدث جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة بشأن عودة الدوري الإسباني خلال الفترة المقبلة بعد توقف النشاط الرياضي في الأشهر الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا.



وقال ‏بيكيه في تصريحات صحفية : "لا يوجد لاعب يحب أن يلعب بدون حضور الجماهير، ولكن البقاء دون إنهاء الليجا سيكون أمرا قبيحا جدا".



وأضاف : "منذ فترة طويلة لم نلعب مباريات، ولذلك أقول للمسؤولين في الليجا أن منحنا أيام تدريب أكثر لن يكون أمرا سيئا، من أجل تجنب الإصابات".



وكانت قد قرر الحكومة الإسبانية بالتعاقد مع رابطة الليجا أن تعود مباريات كرة القدم بشكل طبيعي خلال شهر يونيو خلف الأبواب المغلقة.