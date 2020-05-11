الكشف عن موعد استئناف الدوري الإسباني

Advertisements

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا عن موعد استئناف الدوري الإسباني خلال الفترة المقبلة وذلك بعد توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا في بداية شهر مارس الماضي.



وقال ‏تيباس في تصريحات تلفزيونية : "رغبتي هي بداية الليجا يوم 12 يونيو المقبل، ولكن الأمر يعتمد على ما سيحدث في قادم الأيام".



‏وأضاف : "تم تسجيل 8 إصابات بفيروس كورونا من أصل 2500 فحص تم القيام به حتى الآن في خطوات عودة كرة القدم".



‏وتابع رئيس رابطة الليجا موجها حديثه للأندية : "عند عودة الليجا ستكون هناك مباريات كل يوم، وسوف يتم ضغط جميع اللقاءات لانهاء الموسم في أفضل توقيت".