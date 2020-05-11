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هل يُسهل فيدال صفقة انتقال مارتينيز إلى برشلونة ؟.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:49 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
يسعى مسئولو فريق برشلونة الإسباني في الفترة الماضية للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال هذا الصيف.

بينما يرى إنتر ميلان أن عملية التخلي عن مارتينيز ستتوجب على البارسا دفع 90 مليون يورو.

ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة "السبورت"، فإن إنتر ميلان يقيم ارتورو فيدال بـ 15 مليون ضمن عملية لاوتارو، حيث يرغب انطونيو كونتي في ضم التشيلي.

ورفض كونتي دخول أي لاعب آخر من البارسا في صفقة ضم لاوتارو مارتينيز، حيث اقترح الفريق الكتالوني دخول سيميدو أو راكتيتش أو ارثور ضمن الصفقة لتخفيض الأموال.

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