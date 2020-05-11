بعد اقتراب عودته .. أرقام حمدي فتحي مع الأهلي هذا الموسم





تلقت جماهير النادي الأهلي خبراً ساراً اليوم، بشفاء لاعب خط وسط الفريق ومنتخب مصر الأول "حمدي فتحي" من الإصابة التي لحقت به.













وأعلن الجهاز الطبي اليوم جاهزية اللاعب لخوض المران الجماعي عند استئنافه، حيث تشهد الكرة المصرية حالياً توقفاً تاماً للنشاط الكروي بسبب جائحة فيروس كورونا.









وكان فتحي قد تلقى إصابة في شهر نوفمبر الماضي، أثناء معسكر الفراعنة التحضيري لمباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 والمقرر اقامتها في الكاميرون.









وأصيب صاحب الـ26 عاماً بقطع في وتر الركبة، أبعدته طوال الفترة الماضية عن استحقاقات الأهلي ومنتخب مصر، وسط انتقادات واسعة لجهاز الطبي بالأهلي لطول فترة غياب اللاعب، الذي أجرى العملية الجراحية في ألمانيا.

















كشف حساب حمدي فتحي مع الأهلي هذا الموسم













انضم حمدي فتحي للأهلي قادماً من إنبي في يناير 2019 في صفقة بلغت 30 مليون جنيه، وتبلغ قيمته السوقية حالياً 400 ألف يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".









واقتصرت مشاركات اللاعب على 5 مباريات فقط مع الأهلي هذا الموسم بجميع المسابقات بمجموع دقائق بلغ 450 دقيقة لعب، تمكن خلالها من هدف وحيد في بطولة الدوري المصري في شباك أسوان.













وضمن بطولة الدوري، لعب فتحي 3 مباريات بمجموع دقائق 270 دقيقة، فيما لعب لقاء وحيد في بطولة دوري أبطال أفريقيا.













وفي مشاركاته مع منتخب مصر، خاض فتحي مبارتين دوليتين هما مستهل مشاركاته مع الفراعنة، سجل خلالهما هدفين.



