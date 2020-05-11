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دياب يقرر قتل أهل زوجته لهذا السبب

الإثنين 11/مايو/2020 - 07:39 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي



انطلقت اليوم الحلقة السابعة عشر من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.

ذهبت هبة مجدى "مريم" لياسمين صبري " ملك" وغضبت عليها بسبب ما حدث لها وأنها كانت السبب في كل ما حدث لها، فى تدمير حياتها، بسببها ساهم مدحت "دياب" زوج ملك بأنه سيخبر ملك بما حدث لها من زياد إذا لم تعد معه المنزل.

وأجبر ملك أن تمضي على وصول أمانة، عاشت معه حياة قاسية بسبب ملك، تحملت معه كل الاهانات خوفا عليها، لكن رجعت مريم في قرار عدم تسامحها مع ملك وقالت لها شكرا لانك جعلتني أخذ كل أموال زوجي وحقي منه، أصبحت قوية وانتقمت من مدحت، دخل مدحت عليهم المنزل ورفع عليهم السلاح.


يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.




كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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