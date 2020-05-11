أبرز أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل "فرصة تانية"





انطلقت أمس الحلقة السابعة عشر من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.جاءت الشرطة لمنزل أحمد مجدي "زياد" لكي تقبض عليه ولنقل جثمان آيتن عامر "ريهام" ، التي قامت بقتل نفسها، ثم ألقت بنفسها من شرفة المنزل.أنكر زياد أنه قتل ريهام، رغم إنكاره إلا أن النيابة لم تصدقه لوجود، بصماته على السكين التى قُتلت بها ريهام، ثم تم حبسه 4 أيام على زمة التحقيق.عاتبت نهال عنبر "روحية" ابنتها ياسمين صبرى "ملك" بسبب وهمها لهم بأنها فقدت الذاكرة طوال الفترة الماضية، ما سببته لهم من قلق، فإندهشت والدتها بأن الطبيبة لا تعلم شئ.ردت ملك بانها اتفقت مع الطبيبة التي تعالجها على كل شئ، أكدت لهم أنها ام تفعل شئ خطأ ولو الزمن عاد بها مرة أخرى ستقوم بتكرار ذلك ، لأنها تكره الهزيمة وما حدث لها هزيمة وكان لا بد أن يكون لها رد فعل.ذهبت هبة مجدى "مريم" لياسمين صبري " ملك" وغضبت عليها بسبب ما حدث لها وأنها كانت السبب في كل ما حدث لها، فى تدمير حياتها، بسببها ساهم مدحت "دياب" زوج ملك بأنه سيخبر ملك بما حدث لها من زياد إذا لم تعد معه المنزل.وأجبر ملك أن تمضي على وصول أمانة، عاشت معه حياة قاسية بسبب ملك، تحملت معه كل الاهانات خوفا عليها، لكن رجعت مريم في قرار عدم تسامحها مع ملك وقالت لها شكرا لانك جعلتني أخذ كل أموال زوجي وحقي منه، أصبحت قوية وانتقمت من مدحت، دخل مدحت عليهم المنزل ورفع عليهم السلاح.