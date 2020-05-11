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بالأرقام.. كيف خطف سيرينو أنظار كبار الدوري المصري والسعودي

الإثنين 11/مايو/2020 - 07:23 ص
سيرينو
سيرينو
أميرة فطيم


انضم نادي النصر السعودي، لقائمة الأندية المهتمه بضم الأوروجواياني جاستون سيرينو، مهاجم الفريق الأول للكرة نادي صن داونز الجنوب إفريقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر فتحت خط المفاوضات مع إيدسون جواو وكيل اللاعب، من أجل الحصول على خدماته في الصيف القادم.

ويعد النصر هو أحدث المنضمين للصراع على سيرينو، والذي ارتبط اسمه مؤخرا بالنادي الأهلي، إلى جانب سعي أندية أوروبية وإماراتية للتعاقد مع اللاعب، صاحب الـ29 عاماً.

وأوضح وكيل أعمال سيرينو أن المقابل المادى سيكون هو الفيصل بين العروض المقدمة، للتعاقد مع سيرينو، وتبلغ القيمته التسويقية للاعب 700 ألف يورو.

ويعتبر الأوروجوياني جاستون سيرينو واحدًا من أبرز العناصر التي لمعت مؤخرا؛ بسبب إمكانياته الفنية العالية، وقوته البدنية، إلى جانب إجادته للعب في 3 مراكز بنفس القوة والأداء، حيث يتمكن من اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، علاوة على قدرته على اللعب كصانع إلعاب.

انتقل سيرينو إلى نادي صن داونز في 2017، قادما من صفوف فريق بوليفار البوليفي، ولعب مع النادي الإفريقي في 32 مباراة بمختلف الميابقات هذا الموسم، سجل خلالهم 11 هدفاً، وصنع 7.

وخاض سيرينو 15 مواجهة مع صن داونز في الدوري الجنوب الافريقي مسجلاً 3 أهداف، وصنع هدف، فيما شارك في بطولة الكأس في 4 مباريات وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.

كما قدم اللاعب آداء رائع مع منتخب بلاده في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الحالية، حيث شارك في 9 مباريات، أحرز خلالهم 3 أهداف، وصنع 4 آخرين.

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