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ليون ينفي تصريحات رئيسه عن مباراة يوفنتوس

الإثنين 11/مايو/2020 - 07:27 ص
ليون الفرنسي
ليون الفرنسي
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن ليون الفرنسي يرغب في أن يقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بتحديد موعدًا نهائيًا لمباراته أمام يوفنتوس في مباراة العودة في الدور ثمن نهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا. 
وأفادت تقارير صحفية بأن ليون الفرنسي كشف أن ما صرح به جان ميشيل أولاس رئيس النادي مؤخرًا بشأن خوض مباراة يوفنتوس في السابع من أغسطس المقبل هو مجرد اقتراح فقط وليس موعدًا نهائيًا.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إدارة النادي أوضحت أن الموعد النهائي لمباريات دوري أبطال أوروبا سيتم إعلانه عن طريق اليويفا وذلك ضمن خطة استئناف البطولة.

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