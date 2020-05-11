تعرف على أبرز المحطات في رحلة ممدوح وافي الفنية













تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان ممدوح وافي الذي تألق في عالم الفن من خلال العديد من الأعمال الفنية التي قدمها طيلة مشواره الفني.ويعرض "الفجر الفني" بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياته.1- ولد في قرية المندرة بمحافظة الفيوم يوم 11 مايو 1951م.2- قدم العديد من الأفلام منها ناصر 56، الامبراطور، مستر كاراتيه، أبو الدهب، استاكوزا.3- شارك في عدة مسلسلات منها الزوجة أول من يعلم، رجل من زمن العولمة، سنبل بعد المليون، الحاج متولي.4- قدم بعض الأعمال المسرحية منها هي والتلامذة، حضرات السادة العيال، حمري جمري، تزوير في أوراق عاطفية.5- تزوج من فتاة مسيحية ودارت بينهم قصة حب طويلة.6- أصيب بمرض السرطان والذي على أثره فارق عالمنا يوم 17 أكتوبر عام 2004م.