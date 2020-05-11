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تعرف على أرقام محمد الشناوي مع الأهلي هذا الموسم

الإثنين 11/مايو/2020 - 07:48 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
عبد القادر عرابي

يخوض الحارس الدولي "محمد الشناوي" حارس مرمى النادي الأهلي موسماً رائعاً مع الأهلي، قبل توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.



وأصبح الشناوي حالياً الحارس الأول في مصر بشهادة جميع الخبراء والنقاد والمتابعين، بفضل آدائه المتزن مع الأهلي محلياً وقارياً، بالإضافة لمردوده القوي مع منتخب مصر.



وانتزع الشناوي مكاناً أساسياً في تشكيلة منتخب مصر الأول، منذ مشاركته في بطولة كأس العالم عام 2018 في روسيا.


وتألق صاحب الـ31 عاماً مع منتخب الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية والتي أقيمت في مصر، رغم خروج منتخب مصر من دور الـ16 على يد منتخب جنوب أفريقيا.


واستطاع الشناوي الحفاظ على نظافة شباكه في المباريات الثلاث في دور المجموعات، وظهر بشكل متميز في جميع المباريات.


محلياً، أصبح الشناوي الحارس الأهم في النادي الأهلي على حساب زميليه شريف إكرامي وعلي لطفي.


تبلغ القيمة السوقية للشناوي حالياً 1.7 مليون يورو وفق موقع "ترانسفير ماركت" جعلته ثالث أغلى لاعبي الدوري المصري بعد زميله رمضان صبحي ونجم الزمالك فرجاني ساسي.


خاض اللاعب 27 مباراة مع الأهلي بمختلف المسابقات بمجموع ددقائق لعب بلغ 2430، وحافظ على نظافة شباكه في 18 مباراة.


وضمن بطولة الدوري المصري، لعب الشناوي 16 مباراة، حافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة، خلال 1440 دقيقة.


وضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا، شارك اللاعب في 10 مباريات، حافظ على نظافة شباكه في 5 منها، بمجموع دقائق 900 دقيقة.


كما خاض مباراة كأس السوبر الماضية أمام الزمالك، وانتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يحسمها الأخير بركلات الترجيح.



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