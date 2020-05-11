قرار صيني يضع مانشستر يونايتد في ورطة





كشفت وسائل إعلام بريطانية أن مانشستر يونايتد يرغب في تمديد إعارة نجمه أوديون إيجالو حتى نهاية الموسم المتوقف حاليا بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن شنجهاي شينخوا الصيني يترقب عودة إيجالو إلى صفوفه والاستعداد مع الفريق من أجل بداية الموسم الجديد في دوري السوبر الصيني الذي من المقرر أن ينطلق في يوليو المقبل.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن موعد استئناف الموسم في الدوري الإنجليزي مازال غامضا مما يجعل مانشستر اليونايتد راغبا في استمرار المهاجم النيجيري ضمن صفوفه.

وأكدت الشبكة البريطانية أن النادي الصيني يرغب في استعادة نجمه إلى صفوفه عقب نهاية إعارته الحالية أو بيعه نهائيا حال أراد مانشستر يونايتد الاحتفاظ باللاعب ضمن صفوفه على أن يكون بيع اللاعب مقابل نحو 20 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن نيوكاسل الإنجليزي قد يرغب في ضم إيجالو في حال عودته إلى صفوف شنجهاي شينخوا وعدم تمديد إعارته لمانشستر يونايتد.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن إيجالو كان قد صرح في الشهر الماضي أنه لا يمتلك أي عروض رسمية من مانشستر يونايتد لتجديد استعارته على الرغم من تلميحات أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر إلى إمكانية تجديد فترة استمرار إيجالو مع الفريق.

وذكرت الشبكة البريطانية أن إيجالو كان قد قدم بداية جيدة مع مانشستر يونايتد، حيث سجل 4 أهداف في 8 مباريات خاضها مع الفريق قبل توقف الدوري الإنجليزي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت الشبكة البريطانية في مارس الماضي إلى أن شنجهاي شينخوا عرض على إيجالو تمديد عقده لمدة موسمين مقابل الحصول على راتب أسبوعي يبلغ 400 ألف استرليني.

وأشارت الشبكة البريطانية أن عقد إيجالو الحالي يمتد حتى ديسمبر 2022 ولكن النادي الصيني يرغب في استمراره ضمن صفوفه حتى ديسمبر 2024.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن فترة إعارة إيجالو لمانشستر يونايتد تنتهي في 30 يونيو المقبل وهو الموعد الذي كان مقررا لنهاية الموسم في إنجلترا.