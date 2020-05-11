تعرف على مقلب الحلقة الـ 17 من برنامج "محدش فاهم حاجة"





ظهر الفنان محمد ثروت في أجدد حلقات برنامج المقالب "محدش فاهم حاجة" المذاع على قناة "mbc masr" بشخصية "مسئول حسابات" في محل طعام، عندما يأتي الزبون لكي يحاسب، فيقول له أن ماله مزيف، يتشاجروا سوياً.وتضمنت الحلقة أيضا ظهور محمد ثروت وهو يعمل "ميكانيكي" وعندما يأتي شخص بسيارته، يستلمها ويضع بها الكثير من الملصقات، يتشاجروا ويضرب كل منهم الآخر.تعتبر هذه المرة الأولى لخوض ثروت تجربة تقديم برامج مقالب يشبه برنامج "محدش فاهم خاجة" برامج الكاميرا الخفية التي كانت تقدم قديماً.يشار إلى أن آخر عمل محمد ثروت كان مسرحية "علاء الدين" مع أحمد عز، تارا عماد، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، كريم عفيفي، محمد جمعة.