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جاي زي يطالب بقساس عاجل لـ Ahmaud Arbery

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:13 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

انضم نجم الراب جاي زي لقائمة نجوم هوليوود المطالبون بالقساس لضحية التطرف الأبيض بأمريكا، الشاب أسمر البشرة Ahmaud Arbery.

وقالت صحيفة ديلي ميل، أن جاي زي تبنى حملة حالية لتحقيق العدالة السريعة للشاب الذي لقي مصرعه دون زنب بسبب متطرفين بيض.

وكان قد انتفض عدد كبير من نجوم هوليوود في المطالبة بتحقيق العدالة للشاب الأمريكي أمود أربري البالغ من العمر 25 عام، والذي تعرض لطلق ناري على يد أحد عناصر البيض المتشددين بمدينة جورجيا.
وقالت صحيفة ديلي ميل، أن الشاب كان أعزل، وكان يمارس رياضة الجري، حين أطلق عليه النار من جانب المدعو ترافيس ماكمايكل.

وتعرض القضية الآن أمام القضاء بمدينة جوروجيا، غير انه من المرجح أن تتعرض للتأجيل بسبب ظروف غلق المحاكم بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولم يمنع ذلك نجوم مثل زوي كرافيتس وجابريل يونيون وجاستن بيبر وأيضا لبيرون جيمس، من المطالبة بتحقيق العدالة للشاب الأسمر المغدور.

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