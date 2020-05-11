كايلي جينر تكشف معاناتها من البقاء في العزل برفقة ابنتها الصغيرة



ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي ظهرت بها كايلي برفقة ابنتها ستورمي، وكتبت معها أنها اضطرت حتى الآن لمشاهدة أفلام الرسوم المتحركة فروزين لعدد ضخم من المرات.



وذكرت الصحيفة أنه بناء على ما كتبته كايلي، فإنها اضطرت لمشاهدة فروزين لأكثر من 127 مرة حتى الآن تلبية لرغبة ابنتها.



وكانت قد انجبت كايلي ابنتها ستورمي منذ ما يزيد عن عامين من مغني الراب ترافيس سكوت عن علاقة غير شرعية.



قامت نجمة تليفزيون الواقعي كايلي جينر، بمشاركة متابعيها بصورة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام كشفت من خلالها جانب من روتينها اليومي خلال بقائها بالعزل المنزلي.