Advertisements

كايلي جينر تكشف معاناتها من البقاء في العزل برفقة ابنتها الصغيرة

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:14 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


قامت نجمة تليفزيون الواقعي كايلي جينر، بمشاركة متابعيها بصورة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام كشفت من خلالها جانب من روتينها اليومي خلال بقائها بالعزل المنزلي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي ظهرت بها كايلي برفقة ابنتها ستورمي، وكتبت معها أنها اضطرت حتى الآن لمشاهدة أفلام الرسوم المتحركة فروزين لعدد ضخم من المرات.

وذكرت الصحيفة أنه بناء على ما كتبته كايلي، فإنها اضطرت لمشاهدة فروزين لأكثر من 127 مرة حتى الآن تلبية لرغبة ابنتها.

وكانت قد انجبت كايلي ابنتها ستورمي منذ ما يزيد عن عامين من مغني الراب ترافيس سكوت عن علاقة غير شرعية.

أخبار تهمك

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ حوالي 20 ساعة

تعطيل العمل بأحد فروع بنك بلوم للاشتباه فى وجود حالة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ حوالي 22 ساعة

"بمقابل 20 ألف دولار".. الماسونية تتصيد ثغرة كورونا لإقناع عرب بموانئ رومانيا للتخلي عن دينهم

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على صفقة برشلونة المنتظره

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر تكليفات مهمة لوزير المالية بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا (فيديو)

منذ يوم

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

لجنة الفيروسات: الأسبوعان المقبلان هما الأخطر على مصر

منذ ساعتين و 5 دقيقة

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجول الكامل

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بالكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

علي جمعة يكشف مفاجأة عن موقع مناظرة سيدنا موسى والسحرة بمصر (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:20 ص

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجول الكامل

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

06:52 م

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

10:06 م

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

12:39 م

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

08:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟