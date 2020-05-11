تعرف على تفاصيل التحول الجذري لإطلالة أديل الأخيرة



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن أديل نجحت في تحقيق ذلك بعد أن حصلت على مساعدة عدد من الخبراء بهذا المجال، منهم خبير الفتنس الذي تستعين به النجمة ليدي جاجا.



بالإضافة لطاهي خاص، رشحته لها النجمة الكبير كاميرون دياز، استعانت بأكلاتها الصحية حتى نجحت في الوصول لهذا المظهر.



وقالت الصحيفة أن أديل استغرقت في حميتها ما يزيد عن 1000 يوم مارست خلالهم تدريبات قاسية لتحصل على هذا المظهر.



أبهرت النجمة الكبيرة أديل الملايين من محبيها حول العالم بفقدها للكثير من وزنها في الشهور الماضية، بعد أن ظهرت بنحافة وجسد رشيق في احدث ظهور لها خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ 32.