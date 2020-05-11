عمر كمال: حمو بيكا سبب نجاح "شاكوش" وهذه علاقتي بـ"جوهرة"

اعترف المطرب عمر كمال، أمس الأحد الموافق 10/5/2020، بأن حمو بيكا هو أهم أسباب شهرتي أنا وحسن شاكوش، وذلك لتعاونهما معه في فترة كان هو نجم الأغنية الشعبية الأول، حيث كان إضافة لهم خلال بدايته مسيرتهم في الطرب الشعبي والمهرجانات.

وقال عمر كمال، في لقائه ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، "حمو بيكا من أسباب شهرتي أنا وشاكوش، واللي يقول غير كده يبقى إنسان ناكر للجميل".





وأكد عمر كمال أن أول عمل له مع حمو بيكا، حصد 15 مليون مشاهدة على "اليوتيوب"، وبعدها انطلقا هو و حسن شاكوش بمهرجان بنت الجيران.





وتابع عمر كمال : "حمو بيكا، طيب جدا وأنا كمان إنسان أبيض من جوه، ولكن حسن شاكوش، هو مش سالك من جوه للي حواليه، ولكن حمو بيكا، ممكن يتكلم كلام مش عارفه بس من جوه أبيض"، مؤكدًا أن شخصيته ليست ضعيفة كمغني وسط نجوم طرب المهرجانات، ولا يمكن أن يغني أغنية ليس راضً عنها.





ونفى عمر كمال ، وجود علاقة بينه وبين الراقصة الشهيرة جوهرة، قائلًا: "ما يربطنا مع جوهرة هو العمل فقط، وهي في الحقيقة دمها خفيف، وبترقص بطريقة جديدة وبتنجح شغلنا جدا لما بترقص عليه"، وأرجع سبب تعامل معظم المطربين الشعبين مع جوهرة إلى خفتها في الرقص وطريقتها الجديد.





وأقر عمر كمال ، بخطئهم في أزمة نقابة الموسيقيين والنقيب هاني شاكر، مؤكدا أنهم لم يلتزموا بكلمتهم بحذف العبارات المسيئة من أغنية بنت الجيران بحفل استاد القاهرة، ولكن لم يكن عن قصد، واعترف بأن النقابة قرارها صائب على ما حدث منهم.



