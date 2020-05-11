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عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:26 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن قناة الجزيرة، ومعها قنوات الإخوان يشنون هجوما حادا عليه هذه الفترة بسبب الفترة التي قضاها نجله في الحجر الصحي بمرسى علم ضمن العائدين من لندن، معلقا: "الإخوان صارفين على الموضوع ده كتير، قرروا يستخدموا حتى ابني".

وعرض "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، مستند يثبت تبرعه لصندوق تحيا مصر بمبلغ وقدره 250 ألف جنيه، قبل انتهاء فترة العزل الصحي لابنه بيومين، معقبا: "ابني كان من العالقين في لندن، وكان من أول وفدين وصلوا مصر، وقعد 14 يوما في الحجر، والوقت ده الدولة كانت واخدة قرار محدش يدفع".

وأكد أن نجله لم يستثن من أي شيء، معلقا: "ده مفيد لابني وليا حتى لا ينقل العدوى لأسرته"، معقبا: "قولت هذا التصرف من الدولة لازم يكون له تقدير".

وأضاف، "دفعت 10 أضعاف مصاريف ابني، لأني حسيت أن دي دولة محترمة، ودولة بتاخد بالها من أولادها، ابن عمرو أديب محدش صرف عليه مليم.. ومشي قانوني ودفع حسابه وأكتر".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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