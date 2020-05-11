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التلفزيون الإيراني يعلن ارتفاع عدد قتلى حادث "قصف السفينة الحربية"

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:23 ص
سفينة إيرانية
سفينة إيرانية
وكالات

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى حادث قصف السفينة الحربية إلى 19 شخصًا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

ولقى شخص على الأقل من أفراد القوات البحرية الإيرانية حتفه كما أصيب عدة أفراد آخرين في حادث وقع على ظهر سفينة حربية أثناء تدريب للقوات البحرية في مياه بحر عمان، بحسب ما قال التلفزيون الرسمي الإيراني.

 

وقالت البحرية الإيرانية، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي إن " الحادث وقع في محيط ميناء جاسك الجنوبي الإيراني على بحر عمان أثناء تدريبات للبحرية الإيرانية يوم الأحد. شخص واحد على الأقل لقي حتفه كما أصيب عدة أشخاص آخرين".

 

وقد أفادت شبكة "فرانس برس"، بأن السفينة الحربية "ضربت بصاروخ" عن طريق الخطأ خلال مناورة في مياه بحر عمان.

 

وأشار التلفزيون الإيراني، إلى أن السفينة قصفت بعدما "تحركت لنقل هدف نحو وجهته، دون ترك مسافة كافية بينها وبين الهدف".

 

وقالت وكالة فارس للأنباء، إن الحادث وقع على ظهر سفينة الدعم كوناراك وهي سفينة حربية مصنعة محليا وانضمت لأسطول البحرية في 2018.

 

من جانبها أكدت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء أن " ملابسات الحادث قيد الفحص الفني حاليا".

 

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