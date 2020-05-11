شنغهاي ديزني لاند تعيد فتح أبوابها للزوار بشروط

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بعد ثلاثة أشهر ونصف من الإغلاق بعد الانتشار الأولي لفيروس Covid-19 التاجي، أعادت شنغهاي ديزني لاند فتح أبوابها للزوار، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".



ومع ذلك، لا يبدو كل شيء في المنتزه كما كان من قبل. عادة، تبلغ سعة الحديقة 80.000 شخص و12000 من فريق العمل. ولكن بالنسبة لإعادة الفتح يوم 11 مايو، فاق عدد الممثلين عدد الضيوف، الذين كانوا أقل من السعة الموصى بها بنسبة 30 ٪.



يُطلب من زوار شنغهاي ديزني لاند الآن ارتداء الأقنعة وقياس درجات حرارتهم والحفاظ علي المسافة الاجتماعية.



ومع ذلك، لم يفعل ذلك سوى القليل لإثارة حماس عشاق ديزني الذين تجمعوا للاستمتاع بالمنتزه في يوم إعادة افتتاحه.

