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احمد الرافعي | معلومات تعرفها لأول مرة عن "الشيخ عمر رفاعي سرور" في الاختيار

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:28 ص
احمد الرافعي
احمد الرافعي
لفتت شخصية الفنان احمد الرافعي، الذي لعب دور "الشيخ عمر رفاعي سرور" مفتي جماعة أنصار بيت المقدس في مسلسل الاختيار، أنظار وانتباه الجمهور في الشارع المصري وأصبح حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك منذ ظهوره لأول مرة في الحلقة 15، بسبب براعته الكبيرة وأداؤه العبقري تجسيد دور الإرهابي ذو الوجه الملائكي.

من هو الفنان احمد الرافعي؟
ولد الفنان احمد الرافعي، في 7 سبتمبر 1983 في محافظة القاهرة، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في الإخراج المسرحي، من المعهد العالي للفنون المسرحية، ودبلوم الدراسات العليا، في الدراسات الاسلامية.

وحصل احمد الرافعي على جائزة أفضل مخرج من مهرجان المسرح العالمي، عن عرض الضوء الأسود عام 2004، وأفضل ممثل دور ثاني بمهرجان المسرح القومي عام 2015، عن عرض "روح"، وأفضل مخرج بمهرجان المسرح الجامعي عام 2018، وجائزة أفضل مخرج عن عرض "رهان" بمهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي عام 2019.

وبدأ احمد الرافعي العمل التليفزيوني، من خلال دوره في مسلسل "قضاة عظماء" عام 2016، وشارك في مسلسل "الجماعة 2" ومسلسل "الرماد" عام 2017، إلى أن لمع نجمه في دور دكتور نجيب بمسلسل "لا تطفئ الشمس".

ويهل علينا احمد الرافعي في الموسم الرمضاني 2020، بدور "الشيخ عمر رفاعي سرور" عضو شوري أنصار بيت المقدس ومفتي الجماعة، وصديق حازم صلاح أبو اسماعيل، وابن الشيخ رفاعي سرور جمعة، الصديق المقرب لأيمن الظواهري.

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