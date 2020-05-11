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أقدم شركة طيران في العالم تشهر إفلاسها بسبب جائحة كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:33 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أشهرت شركة الطيران الكولومبية أفيانكا، ثاني أقدم شركة طيران في العالم، إفلاسها بسبب "التأثير غير المتوقع لوباء كوفيد 19"، وفقًا لبيان نشر على موقعها على الإنترنت يوم الأحد.

وقد اتخذ قرار الإفلاس بنية "حماية العمليات والحفاظ عليها" أثناء استمرار الوباء.

وفقا للبيان، توظف أفيانكا مباشرة 21000 شخص في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. تخضع ما يقرب من 90٪ من البلدان التي تعمل بها شركة أفيانكا لقيود سفر كلية أو جزئية، وفقًا لمعلومات إضافية على موقع أفيانكا الإلكتروني.

قال أنكو فان دير ويرف، الرئيس التنفيذي للشركة: "تواجه شركة أفيانكا أكثر الأزمات صعوبة في تاريخنا الممتد إلى 100 عام بينما نتصفح آثار وباء COVID-19".

وفقًا لـ فان دير ويرف، فإن أفيانكا هي ثاني أقدم شركة طيران تعمل باستمرار في العالم.

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فيروس كورونا أقدم شركة طيران في العالم تشهر إفلاسها

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