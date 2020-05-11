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"العربية": السعودية تعلن حزمة إجراءات اقتصادية لتجاوز أزمة كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:33 ص
الملك سلمان
الملك سلمان
وكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الاثنين، حزمة إجراءات بينها رفع الضريبة ووقف بدل غلاء المعيشة، في إطار حماية اقتصاد المملكة من آثار تفشي فيروس كورونا المستجد السلبية.

 

وبحسب قناة العربية، أكد وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان، الاثنين، على أهمية اتخاذ إجراءات تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.

 

وأوضح وزير المالية السعودي، أن المملكة ستتخذ إجراءات تأتي استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً، وذلك من أجل الحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

 

وأكد الوزير السعودي، أن الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها، مشدداً على أن الأزمة العالمية لانتشار الجائحة تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات.

 

وأشار الوزير السعودي، إلى أنه نتج عن انتشار الوباء وما اتخذته دول العالم من إجراءات احترازية صدمة أولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط، أثّر سلباً على مستوى الأسعار، وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدراً كبيراً للإيرادات العامة لميزانية الدولة.

 

وقد تمثلت الصدمة الثانية بآثار نتجت من الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة، التي تجلت بتوقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية، ما انعكس سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.

 

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