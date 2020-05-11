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تفاصيل مهمة بشأن الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد اليوم (فيديو)

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:45 ص
أسوان
أسوان
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: إن البلاد تتعرض لموجة حارة اعتبارا من اليوم، حتى بداية الأسبوع المقبل، حيث تصل درجة الحرارة يوم السبت إلى 38 درجة.

وأشار "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إلى أنه سيكون هناك نشاط للرياح على بعض المناطق مع سقوط أمطار خفيفة بداية من يوم الخميس على جنوب البلاد وشمال الصعيد، وقد تكون رعدية.

وناشدت المواطنين تجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر من وقت الظهيرة إلى العصر، لارتفاع درجات الحرارة في هذه الفترة، منوهة بأنه سيكون هناك أيضا ارتفاع في درجات الحرارة الصغرى.

تفاصيل الموجة

وكشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2020، مشيرة إلى أن البلاد تشهد طقس معتدل في ساعات النهار وبارد ليلا.

حالة الطقس غدا.. غيوم وشبورة

وتوقعت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا تشهد غيوم جزئي مع شبورة صباحية، وعن الرياح فتكون معتدلة تنشط أحيانا على القاهر والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة الطقس في الصعيد.. "مشمس ولطيف"

وأكدت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس في جنوب وشمال الصعيد تشهد ارتفاع حرارة ويكون الطقس مشمس حار، والرياح معتدلة نهارا، والجو بارد ليلا.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الرياح تنشط على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. 

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 32 17
الإسكندرية 26 15
طنطا 30 16
شبين الكوم 31 17
دمنهور 28 16
بلطيم 26 17
مطروح 25 14
السلوم 31 16
سيوة 32 16
بورسعيد 25 18
دمياط 25 17
الزقازيق 32 17
الإسماعيلية 32 17
السويس 32 18
العريش 26 16
رفح 25 15
راس سدر 33 20
نخل 30 13
نويبع 33 23
طابا 32 20
كاترين 28 11
الطور 29 20
شرم الشيخ 32 22
الغردقة 33 21
مرسى علم 32 21
الفيوم 33 17
بنى سويف 33 17
المنيا 34 17

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هيئة الأرصاد طقس اليوم درجات الحرارة الطقس الاستشعار الأرصاد

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