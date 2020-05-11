تأجيل مهرجان "بارك لايف" الموسيقي العالمي للعام 2021

تم لغاء المهرجان الموسيقي السنوي العالمي "لايف بارك" الذي كانت مقررة إقامته في روسيا من 17 إلى 19 تموز المقبل، بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا، وفق ما أعلنه المنظمون.

وسيقوم منظم المهرجان بتعويض الحدث في العام المقبل وسيعقد لمدة ثمانية أيام في 2021 من 8 إلى 11 ومن 15 إلى 18 تموز.

وقال المنطمون في هذا الشأن: "للأسف الشديد، من المستحيل عقد مهرجان بارك لايف هذا العام. الرحلات الجوية الدولية معلقة، ولم يتم إصدار التأشيرات، ومن المحتمل جدا، سيتم حظر الأحداث الصيفية الكبرى لهذا العام في روسيا، كما يحدث في كل أنحاء أوروبا والعالم".

وأضاف المنظمون: "سنحاول نقل مشاركة كل الفنانين الذي كانوا سيشاركون في المهرجان هذا العام وسنقوم في الإعلان عن مواعيد الحفلات للعام المقبل في أقرب وقت… الكثير من الفنانين الذين طال انتظارهم سيشاركون في بارك لايف 2021".



