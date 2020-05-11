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كوالكوم تكشف النقاب عن معالجها المطور الجديد Snapdragon 768G 5G

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:38 ص
بوابة الفجر
بدأت الهواتف التي تحتوي على معالج Snapdragon 765 من كوالكوم - Qualcomm في الظهور، ولكن هذا لا يمنع الشركة من الإعلان عن إصدار مطور اليوم يسمى Snapdragon 768G، والذي يوفر أداء أفضل لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات من سابقه.

تم الإعلان عن معالج 765G الأساسي في ديسمبر إلى جانب معالج Snapdragon 765 القياسي و Snapdragon 865 الرائد، وكان المعالجان 765 بارزين في كونهما أول شرائح Qualcomm تتميز بأجهزة مودم 5G المدمجة، في حين أن Snapdragon 865 ، في حين يتضمن 5G بشكل افتراضي ، يتطلب مودم خلوي منفصل.

كان الفرق الرئيسي بين المعالجان 765 و 765 G العاديين هو إضافة وحدة معالجة الرسوميات Qualcomm Adreno 620، التي وعدت الشركة بتقديمها ما يصل إلى 20 في المائة من الأداء المحسّن مقارنةً بمعالج Snapdragon 765. 

وتقول Qualcomm أنها تمكنت من تحسين أداء وحدة معالجة الرسومات من خلال إضافية 15 في المائة على 768G ، بالإضافة إلى تحسين سرعة الساعة على وحدة المعالجة المركزية تصل إلى 2.8 جيجا هرتز من 2.4 جيجا هرتز (لتحسين مماثل بنسبة 15 في المائة مقارنة بـ 765 جيجا).

سيحتوي معالج Snapdragon 768G المطور على مودم Snapdragon X52 مدمج مع دعم لكل من mmWave و sub-6GHz 5G بالإضافة إلى التوافق مع كل من شبكات 5G المستقلة وغير المستقلة.

تم تصميم معالج Snapdragon 768G بشكل أساسي للأجهزة التي تتطلع إلى تقديم تجارب لعب محسنة، وستظهر لأول مرة في هاتف Xiaomi Redmi K30 5G Racing Edition، والذي تم الإعلان عنه أيضًا اليوم.

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