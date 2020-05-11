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مايا دياب تحيي حفل لايف من منزلها في هذا الموعد

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:56 ص
بوابة الفجر

تحيي النجمة اللبنانية مايا دياب حفلها المباشر الثاني عبر موقع "يوتيوب" في فترة الحجر المنزلي وذلك مساء الأربعاء المقبل الموافق 13 مايو.

وأعلنت مايا دياب عن الحفل من خلال دعوات مصوّرة على طريقة الفيديو تلقاها أصدقاؤها في الوسط الفني والإعلامي؛ وأشارت مايا من خلال الدعوات إلى أن الجمهور سيكون على موعد مع أوّل حفل بتقنية Virtual Show 360 في الوطن العربي، تقدم خلاله باقة من أجمل أغنياتها.

دعوة مايا دياب أشاعت جوًّا من البهجة، خصوصًا أن روّاد مواقع التواصل الإجتماعي كانوا قد أثنوا على الحفل الإلكتروني الأوّل الذي أحيته في شهر أبريل الماضي.


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