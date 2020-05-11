الولايات المتحدة تقترب من 80.000 حالة وفاة بسبب كورونا

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عزز نموذج رائد توقعاته بشأن عدد الوفيات الناجمة عن فيروسات كورونا في الولايات المتحدة مرة أخرى حيث يواصل المحافظون رفع الإجراءات نحو إعادة الفتح، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".



يتوقع نموذج من معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن الآن وفاة أكثر من 137000 أمريكي بحلول أوائل أغسطس.



وقال كريستوفر موراي، مدير المعهد، في بيان صحفي، إن هذا الارتفاع يرجع إلى حد كبير إلى تحرك الأمريكيين أكثر، مضيفًا أنه في بعض الأماكن بدأ الاتجاه الصعودي في التحركات قبل تخفيف الإجراءات على مستوى الولاية. وتتبع الباحثون هذه الحركة من خلال بيانات الهاتف الخلوي المجهولة، وفقا للبيان.



وقال موراي في البيان "ما لم وإلى أن نرى اختبارًا سريعًا، وتتبع الاتصال، وعزل الأشخاص الذين ثبتت فاعليتهم، وانتشار استخدام الأقنعة في الأماكن العامة، فهناك احتمال كبير لحدوث إصابات جديدة".



فقد بدأت الولايات في وضع خطط إعادة الفتح في أواخر أبريل - حيث قاد الحكام في ولاية كارولينا الجنوبية وجورجيا الطريق مع بعض الخطط الأكثر عدوانية - وبحلول هذا الأسبوع، بدأت كل ولاية تقريبًا في تخفيف القيود.

