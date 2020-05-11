"تنظيم الاتصالات": أداء الشبكة في ظل أزمة كورونا مشرف (فيديو)

قال الدكتور خالد شريف، عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين بجهاز تنظيم الاتصالات: إن شبكة الاتصالات والإنترنت كانت صامدة أمام الارتفاع الكبير الذي شهدته بشكل مفاجىء في الاستهلاك بعد بقاء المواطنين في منازلهم بسبب أزمة كورونا.





وأشار "شريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن جميع شبكات الاتصالات في العالم شهدت ضغط كبير في الاستخدام.





وأِضاف أن أداء شبكة الاتصالات في مصر كان مشرف جدا، وذلك نتيجة جهود الوزارة في رفع كفاءة شبكة الاتصالات الفترة الماضية.





ونوه عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين بجهاز تنظيم الاتصالات، بأن معدل استخدام شبكة الاتصالات والإنترنت ارتفع بنحو 40%، ووصل ارتفاع معدل الاستخدام إلى 100% في بعض المناطق، معلقا: "شبكات الاتصال في مصر نجحت في تخطي هذا الاختبار".





تعافي 2075 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.





ارتفاع إجمالي من تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية إلى 2556 حالة





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ2075 متعافيا.





تسجيل 436 حالة إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة





وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



