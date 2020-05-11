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إعفاء المسافرين الفرنسيين من تدابير الحجر الصحي الجديد بالمملكة المتحدة

الإثنين 11/مايو/2020 - 10:02 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
سيتم إعفاء المسافرين من فرنسا من فترة الحجر الصحي الجديدة التي سيتم فرضها على الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة، وفقًا لبيان مشترك من رئيس الوزراء بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

أعلن جونسون، أمس الأحد أن فترة الحجر الصحي على الأشخاص الذين يسافرون إلى بريطانيا سيتم إدخالها "قريبًا" لمنع "إعادة العدوى من الخارج".

ترتبط الدولتان بالقطار على أطول نفق تحت سطح البحر في العالم، نفق القناة، الذي افتتح في عام 1994.

وقال الزعيمان في بيان مشترك مساء الأحد "إن أي إجراءات على أي من الجانبين ستتخذ بطريقة منسقة ومتبادلة"، مضيفين أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل بين الحكومتين.

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