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علي معلول يحسم مصيره مع الأهلي بالرحيل أو البقاء

الإثنين 11/مايو/2020 - 10:04 ص
علي معلول
علي معلول
الفجر الرياضي
صرح النجم التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي في أكثر من مرة، رغبته في مواصلة مشواره مع القلعة الحمراء وقد يعتزل داخل الفريق الأحمر.

وكانت هناك بعض الأندية ترغب بالتعاقد مع علي معلول، بعدما ارتبط اسم الظهير التونسي بأكثر من عرض خليجي خلال الفترة الأخيرة، بعد تألقه الملفت مع النادي الأهلي.

وذكرت صحيفة الصريح التونسية، إن تم رفض بيع أو إعارة علي معلول من قبل لجنة تخطيط النادي الأهلي، للأندية التي تسعى لضمه خاصة بعدما ارتبط اسمه بمفاوضات جادة مع أكثر من فريق.

يذكر أن تمسك بالاستمرار داخل النادي الأهلي، ورفض كل العروض المقدمة له من بعض الأندية في الدوريات الخليجية.

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