الأسهم اليابانية تصعد لأعلى مستوياتها في شهرين

أغلقت الأسهم اليابانية عند أعلى مستوياتها في شهرين يوم الاثنين مع تأهب مزيد من الدول لإعادة فتح الأعمال التجارية بعد إغلاقات فرضها فيروس كورونا واقتداء بدلائل إيجابية من السوق الأمريكية.





وارتفع المؤشر نيكي القياسي 1.1 بالمئة إلى 20390.66 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إقفال له منذ السادس من مارس آذار. وتصدرت القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مكاسب السوق.





وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.5 بالمئة مسجلا 1480.62 نقطة، في أعلى إغلاق له خلال شهرين أيضا، حيث شملت المكاسب جميع القطاعات الفرعية لبورصة طوكيو عدا خمسة.





قاد الصعود قطاعات النقل الجوي والبحري والحديد والصلب، وجميعها وثيقة الارتباط بالدورة الاقتصادية.





وقال ياسو ساكوما، مدير الاستثمار في ليبرا إنفستمنتس، ”صعود اليوم كان بقيادة بعض أبرز متذيلي قائمة الأداء في خضم تراجعات كورونا مثل قطاع الطيران.“





وصعدت أسهم الخطوط الجوية اليابانية 9.8 بالمئة وايه.إن.ايه هولدنجز 10.6 بالمئة.







