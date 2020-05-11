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تراجع حاد للمؤشرات السعودية بعد رفع ضريبة القيمة المضافة

الإثنين 11/مايو/2020 - 10:09 ص
بوابة الفجر
رويترز
تراجع المؤشر العام للأسهم السعودية تراجعا حادا في المعاملات المبكرة بعد أن قالت المملكة إنها ستزيد ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها وتعلق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة من أجل تدعيم أوضاعها المالية.

وانخفض المؤشر نحو 2.8 بالمئة في الساعة 0727 بتوقيت جرينتش. شملت الخسائر سائر الأسواق الرئيسية في الخليج أيضا، حيث هبطت دبي 2.3 بالمئة.

تأتي إجراءات التقشف في وقت يعاني فيه أكبر مصدر للنفط في العالم من تداعيات انهيار في أسعار الخام، بينما يتصدى لتفشي فيروس كورونا المستجد.


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