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ارتفاع الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم .. وبريطانيا في المقدمة

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
رويترز
ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين، وحققت الأسواق البريطانية مكاسب قوية بعد أن أعلنت الحكومة الخطوط العريضة لخطط تخفيف تدريجي للإغلاق العام المفروض، في حين قفز سهم وايركارد الألمانية بعد تغييرات على مجلس إدارتها.

وبحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.5 بالمئة، مواصلا مكاسبه المحدودة حتى الآن منذ بداية مايو.

وصعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.8 بالمئة بعد أن قال رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الأحد إن الإغلاق الشامل لن يلغى لكنه شجع بعض الناس على العودة إلى العمل.

تتجه فرنسا أيضا إلى تخفيف حذر للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا. لكن ألمانيا شهدت طفرة في حالات الإصابة بعد أيام فحسب من تخفيف المسؤولين إجراءات الإغلاق.

غير أن المؤشر الألماني ارتفع مع صعود سهم شركة المدفوعات وايركارد 10.8 بالمئة عقب إعلانها عن تغييرات في مجلس الإدارة وسط مزاعم عن مخالفات محاسبية وإفصاحية تنفيها الشركة.

وارتفعت الأسهم الإيطالية 1.2 بالمئة بعد أن أحجمت موديز يوم الجمعة عن خفض تصنيف إيطاليا الائتماني.


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