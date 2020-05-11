التلاتة الأشرار.. حلا شيحا تفاجئ جمهورها بصورة لها مع جومانة مراد وعبير صبري

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نشرت الفنانة حلا شيحا صورة لها مع الفنانة عبير صبري والفنانة جومانة مراد وذلك من دورهم في مسلسل "خيانه عهد" عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وعلقت "حلا" علي الصورة قائلة: "الثلاثه الأشرار، خيانه عهد" وذلك حيث أن دورهم في المسلسل يحتّم عليهم تصرفات الشر.



ويعرض مسلسل "خيانة عهد"علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎.



والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

