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النشرة المرورية: انسياب حركة السيارات بشوارع القاهرة والجيزة

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:04 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، حالة من السيولة المرورية وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وظهرت سيولة مرورية متحركة بشارع شبرا في الاتجاه القادم من المؤسسة والمظلات مرورا بالخلفاوي وروض الفرج ومسرة، حتى أول شبرا، بينما في الاتجاه الأخر حالة من الانتظام المروري.

وظهرت سيولة مرورية على الطريق القادم من المؤسسة إلى شارع أحمد حلمي، وانتظمت الحركة المرورية، من أبو وافية وإيديال ومحطة فكتوريا.

فيما شهدت المنطقة من ميدان القللي إلى وسط البلد والعتبة، كثافة مرورية متحركة، وفي الاتجاه المعاكس تظهر حالة من الانتظام المروري للقادم من وسط المدينة إلى المؤسسة، وطريق الإسكندرية الزراعي، وأيضا للقادم من رمسيس مرورا بالإسعاف وميدان التحرير.

ويشهد كوبري أكتوبر ونفق الأزهر وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية متحركة، وأيضا أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة.

وتراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الغلق الجزئي لكوبري أكتوبر في الاتجاهين، منعًا للزحام بسبب أعمال إصلاحات تستمر لمدة 30 يومًا، وتشمل أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبري، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللأزمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامنًا مع إجراء أعمال تطوير طريق (مصر- الإسماعيلية) الصحراوى بالمنطقة الكائنة من كوبرى الحرفيين وحتى كوبرى التعمير، اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً يوم الثلاثاء الموافق (28/4/2020) ولمدة شهرين، استكمالًا لأعمال رفع الكفاءة.

وجاءت التحويلات كالتالي:

أولا: القادم من كوبرى التعمير تجاه كوبرى الحرفيين يسلك المحاور الآتية:
يتم تحويل الطريق للطريق البطىء الموازى لهذه الوصلة على أن يتم استكمال السير عقب ذلك لكوبرى الحرفيين ومحور جسر السويس.

ثانيًا: القادم من كوبرى الحرفيين تجاه كوبرى التعمير يسلك المحاور الآتية:
القادم من محور جوزيف تيتو ويرغب فى الاستكمال بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى يتم غلق كوبرى الحرفيين والاستكمال بالمسطح اتجاه محور جوزيف فكوبرى أحمد جلال المستحدث فمحور الدائرى اتجاه السلام أو القاهرة الجديدة أو طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، أو محور سعد الدين الشاذلى اتجاه العبور.

القادم من محور جسر السويس يسلك يمينًا إجبارى تجاه محور جوزيف تيتو ثم الدوران أسفل كوبرى الحرفيين والاستكمال بشارع جوزيف تيتو فكوبرى أحمد جلال المستحدث فمحور الدائرى أو محور سعد الدين الشاذلى وتم وضع اللافتات الإرشادية والإضاءات التحذيرية بالمنطقة محل الأعمال

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بوابة الفجر القاهرة الفجر السيولة المرورية السيارات الجيزة

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