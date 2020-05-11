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لليوم الثاني.. عمر كمال يتصدر مؤشرات تريند جوجل بعد "شيخ الحارة"

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:06 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
واصل مطرب المهرجانات عمر كمال، تصدره تريند لقائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد ظهوره مع المخرجة إيناس الدغيدي، مساء أمس في برنامجها "شيخ الحارة والجريئة" عبر شاشة القاهرة والناس.

وأثار عمر كمال، الجدل بتصريحاته خلال لقائه في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" حيث كشف لأول مرة أسرار عن حياته.


حيث أشار إلى أنه لا يتعاطى أي مخدرات وأنه يحافظ على أداء جميع الصلوات، مؤكدًا: "حياتي نضيفة لا بشرب سيجارة ولا غيره، وبحافظ على فرض ربنا، وأنا لو اشتغلت في كباريه أو ديسكو زي ما بخش زي ما بطلع لا ببص يمين ولا شمال وبخلص شغل وامشي".

وأنكر عمر كمال شائعة أن الفتاة الإماراتية هي التي تتولى الإنفاق عليه، لافتًا إلى أنه يقوم بالإنفاق على نفسه من عمله في العديد من الدول، مُشيرًا إلى أن علاقته حاليًا بتلك بالفتاة جيدة،

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