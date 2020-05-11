بعد اتهامه بتقاضي رشاوي من وزارة الصحة.. عمرو أديب يشن هجومًا على مذيعة الجزيرة

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بعد اتهامه بقاضي رشاوي من وزارة الصحة، شن الإعلامي عمرو اديب، هجومًا على قناة الجزيرة القطرية أمس من خلال برنامجه الذي يقدمه على شاشة قناة "أم بي سي مصر".



وقال عمرو، خلال برنامجه: "المزة اللى وافقة دى ورحمة أمى هرفع عليها قضية، شايفين صورتى بقيت مشهور وبتقاضى رشوة من وزارة الصحة".



و أضاف:"هو أنا مش هلقى غير وزارة الصحة أخد منها رشوة، من كتر فلوسها يعنى، هاخد أدوية عينى، دى وزارة الصحة المصرية إذا مكنتش أدافع عن بلدى وأطلب من الناس توقف جنب بلدها وتبقى حنينة، أنا كل اللى طلبته تبقى حنين على البلد".