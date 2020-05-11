الصحة العالمية: مصر لم تصل بعد إلى ذروة كورونا (فيديو)

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إنه رغم عمر فيروس كورونا القصير والذي يصل إلى 4 أشهر فقط، فقد تم التوصل للتركيبة الجينية للفيروس، وطرق انتقاله وانتشاره، ومعرفة آليات الحماية منه.





وأشار "الخولي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه من الصعب أن نحكم أن الأسبوع الحالي هو الأعلى في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث أنه الأعلى حتى الآن، وليس الأعلى على الاطلاق.





وأضاف استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، "نتمنى أن نكون وصلنا للذروة.. لكن وصولنا للذروة يعني أن نستمر أسبوعين أو تلاتة يكون هناك انخفاض مستمر في الأعداد"، متابعا أننا لم نصل لهذه المرحلة بعد، بل أن الأعداد في تزايد، مطالبا المواطنين توخي الحيطة والحذر، والتزام التباعد الجسدي.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا





وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأحد، استقبال شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية الوقائية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" هدية من الصين إلى مصر.









وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية أن هذه هي المرة الثانية التي تتلقى فيها مصر مساعدات طبية من الصين ما يعكس عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمواجهة فيروس كورونا.





ووجهت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، الشكر لجمهورية الصين حكومة وشعبًا على هديتها لمصر، مؤكدة قوة العلاقات الثنائية بين البلدين على مدار سنوات مضت.





وتتضمن الشحنة الثانية المقدمة من الصين 4 أطنان وتحتوي على 70 ألف كاشف تحليل حامض نووي خاص بفيروس كورونا و10 آلاف كمامة طبية "إن 95" و10 آلاف مجموعة من الملابس الوقائية.





وهذه هي الدفعة الثانية التي تقدمها الصين إلى مصر من أصل 3 دفعات خصصتها الحكومة الصينية لمصر، حيث تم استلام الشحنة الأولى في شهر أبريل الماضي وبلغت 4 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية عبارة عن 20 ألف كمامة "إن 95" و10 آلاف من الملابس الوقائية، بالإضافة إلى 10 آلاف كاشف خاص بفيروس كورونا المستجد، كما سيتم استلام الدفعة الثالثة خلال الأيام المقبلة.



