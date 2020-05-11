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مسلسل الفتوه الحلقه 18 | (اعرف التفاصيل لو الحلقة فاتتك) ملخص واحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الفتوة والقنوات الناقلة وموعد عرضه (دراما رمضان 2020)

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:11 ص
مسلسل الفتوه الحلقه 18
مسلسل الفتوه الحلقه 18

مسلسل الفتوه الحلقه 18 | (اعرف التفاصيل لو الحلقة فاتتك) ملخص واحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الفتوة والقنوات الناقلة وموعد عرضه (دراما رمضان 2020)

مسلسل الفتوه الحلقه 18 | شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الفتوة للفنان ياسر جلال احداث ساخنة وشيقة للغاية، سنستعرضها لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية، ويعتبر مسلسل الفتوة من ضمن أبرز المسلسلات الدرامية المعروضة في رمضان الحالي 2020.

ملخص واحداث مسلسل الفتوه الحلقه 18 
مسلسل الفتوه الحلقه 18، وبدأت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الفتوة للفنان ياسر جلال أن رياض الخولي كشف لأحمد صلاح حسني العلاقة التي تجمع ياسر جلال بشقيقته مي عمر، ليل" كما يطلب منه أن ينتقم لشرفه ولكن عزمي يرفض قتل ياسر جلال.

أما "فضل" فيحاول قتل "ثريا" بعد ذهابها لزوجته والتوقيع بينهما وإدخال الشك في قلبها، وتحاول المعددة "الندابة" (أحلام الجريتلي) أن تقنع ابنتها "شكر" بالزواج من المعلم فرج ولكنها تخبرها بأنها تحب (أحمد خالد صالح)، وبالصدفة يشاهد فضل نورا حسن الجبالي مع ابن سيد اللبان وهما يتحدثان في مكان بمفردهما.

تترك جميلة الغازية حارة الجمالية وقبل رحيلها يحاول المعلم عزمي "أحمد صلاح حسني" أن يثنيها عن ترك الحارة ويعترف لها بأنه يراها ست الستات، في نفس الوقت تلملم زينب الجبالي ملابسها وتذهب لامها انعام سالوسة التي تاخذها بالحضن وتسامحها بعد أن تطلب منها السماح والعفو.

حسن الجبالي "ياسر جلال" يقابل الشيخ مبروك ويعطيه الذهب الخاص بالكنز الذي وجده والده. وفى مشهد آخر ياسر جلال يجلس مع شقيقته زينب ويخبرها بأنه سوف يعيد حق والده، وتعود أحباب لمنزل المعلم صابر وتستقبلها ابنتها "ليل" وزوجها المعلم صابر أبو شديد الفنان أحمد خليل، وتظهر علامات السعادة على وجه ليل لكن تتسلل فتاة مجهولة وتقتل السيدة أحباب زوجة الفتوة وأم ليل.

عبده ابن سيد اللبان يبلغ والده بانه يحب "نورا" بنت حسن الجبالي ويخبره بانه سوف يذهب ليقابل والدها حتي اذا رفض الذهاب معه لكن رياض الخولي يخبره بانه لن يكون هناك حسن الجبالي.

مواعيد عرض مسلسل الفتوة والقنوات الناقلة له
يعرض مسلسل الفتوه على قناة "الحياة" الفضائية، حيث أن العرض الأول سيكون الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الأولى ستكون في تمام الساعة 4 صباحًا، أما الإعادة الثانية ستكون في تمام الساعة 4:30 عصرًا.

تردد قناة الحياة الفضائية
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12015.
الاستقطاب: رأسي (V).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كما يعرض أيضًا المسلسل على قناة "الحياة مسلسلات" الفضائية، حيث أن العرض الأول سيكون الساعة 6:30 مساًء، يعرض أيضًا على قناة OSN في تمام الساعة 10:30 مساًء.

تردد قناة الحياة مسلسلات الفضائية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11353.
الاستقطاب: رأسي (V).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أبطال مسلسل الفتوة رمضان 2020
مسلسل "الفتوة" من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته كوكبة من ألمع النجوم هم، مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.

مسلسل الفتوه الحلقه 18 | (اعرف التفاصيل لو الحلقة فاتتك) ملخص واحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الفتوة والقنوات الناقلة وموعد عرضه (دراما رمضان 2020)

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