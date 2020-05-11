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لجين عمران تثير الجدل بفيديو لها مع أخواتها من داخل الحمام

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:17 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الأعلامية لجين عمران، جمهورها بمقطع فيديو جديد، على حسابها الشخصي، عبر مواقع التواصل الأجتماعي، وظهرت خلال الفيديو برفقة أشقائها من داخل الحمام.

وظهرت خلال الفيديو:"وهي تكشف بحماس عن مفاجأة أعدتها لاخوتها والذين كانوا يجتمعون أمام باب الحمام حيث طلبت منهم الدخول إلى الحمام لـ يتفاجؤوا بمقعد الحمام وهو يضيء في وسط العتمة".

واضافت:"هذا النوع من المرحاض مفيد للأطفال الذين يضطرون لدخول الحمام في الليل ولا يسعهم الوصول للضوء لذلك الأمر لم يعد مشكلة لهم".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الأعلامية لجين، فنهالت التعليقات عليها، وجاءت التعليقات ما بين مؤيد ومعارض فكتب أحد متابعيها "هي المفاجآة الي ما نبغها" وأضاف آخر"شو هالقرف".

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