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قرار مهم من الحكومة بشأن تراخيص المباني الجديدة والتعليات السكنية

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:19 ص
ارشيفية
ارشيفية
الفجر
أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن إصدار رئيس مجلس الوزراء مجموعة من التوجيهات لتنظيم القرارات الصادرة فيما يخص إيقاف التراخيص للمبانى الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية بالمحافظات لمدة ٦ أشهر.

وقال شعراوى فى بيان صحفي، إن رئيس مجلس الوزراء وجه بأن تكون القرارات على "المبانى السكنية التابعة للمواطنين فقط" دون المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن تلك القرارات ستطبق على المناطق بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) بالإضافة لمحافظة الإسكندرية مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وكذا الأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية العالية فقط بباقى المحافظات وطبقًا لرؤية المحافظ فى هذا الشأن.

كما وجه شعراوى باستمرار إصدار تراخيص البناء المطلوبة للمواطنين بباقى المدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظة دون توقف.

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة إعادة فتح الجراجات التى تم استغلالها لأغراض أخرى لاستيعاب السيارات مع دراسة تحصيل مبالغ مالية نظير انتظار السيارات بالشوارع.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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محمود شعراوي فيروس كورونا فتح الجراجات بوابة الفجر الفجر

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