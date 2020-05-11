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الجزار: تنفيذ 24888 وحدة "إسكان اجتماعي" بأكتوبر الجديدة

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:20 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ ٢٤٨٨٨ وحدة سكنية جديدة بمشروع "الإسكان الاجتماعي" بمنطقة غرب أرض المطار بقطاعي ( أ، ب) بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وأكد الوزير أن هناك اهتماما كبيرا بمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعى على مستوى الجمهورية، سواء فى المحافظات، أو المدن الجديدة، بهدف تسليمها لمستحقيها، وهناك تكليفات للجميع بتكثيف العمل فى المواقع المختلفة، مع ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لحماية جميع العاملين فى المواقع المختلفة.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة: بلغت نسبة الإنجاز للوحدات إلى نحو 37% من إجمالي المشروع، وجارٍ استكمال باقي الأعمال، مشيرًا إلى أنه كَلَّف مسئولى الإسكان بجهاز المدينة بالمتابعة الدقيقة لمعدلات إنجاز المشروعات الجارية بالمدينة وفي مقدمتها مواقع مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة غرب أرض المطار.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه تم التنبيه على مسئولي الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة، للالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات بالتوازي مع اتخاذ التدابير الوقائية حرصًا علي حماية العاملين بالمشروعات القومية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في هذا الشأن.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.
 
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ2075 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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وحدة المشروعات القوميه الفجر الإسكان أكتوبر الجديدة

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